Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Rio Ave, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

Plano para Prpic, que não joga desde 18 de dezembro, na vitória por 4-1 ante o Famalicão, para a Taça de Portugal:

«A situação é clara, há uma hierarquia nas minhas decisões, o Pablo não jogava há três semanas [ndr: desde 2 de fevereiro] queria que ele voltasse por distintas razões, sem o Martim ele pode ajudar-nos como central, porque o Alan estava em risco de suspensão e vai falhar o próximo jogo. Por isso, queria-o em jogo o mais rapidamente possível. Sobre o Prpic, é um jovem que, quando veio para aqui, era claro o seu papel, já teve jogos no campeonato e na Liga Europa. Ele está bem, a treinar arduamente. Neste jogo, para ser honesto, estive para colocá-lo em jogo, mas depois as dinâmicas do jogo levaram-me noutra direção. Vai, de certeza, ter o seu papel no FC Porto, não só no futuro, mas também no presente e temos de estar felizes por ter um jogador como este.»

Rio Ave com linha de quatro, o que mudou na abordagem do FC Porto e papéis do Alberto e Zaidu:

«Penso que os jogadores geriram bem a adaptação que o Rio Ave tentou, as contribuições do Zaidu e do Alberto com bola foram boas, a levar a bola e também a defender. Falou desses dois, mas podemos ir a todos os jogadores. Levamos este resultado e estamos já focados na preparação do Arouca, que começa já na manhã de segunda-feira, com um jogo-treino. Vamos precisar de todos na melhor forma.»