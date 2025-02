O mês de fevereiro ainda não terminou e o FC Porto já só tem uma competição no calendário, que é o campeonato. Martín Anselmi desvalorizou a ausência noutras provas, no que diz respeito à motivação dos jogadores, dado o emblema que representam.

«Custa-me imaginar uma resposta que não seja que o facto de vestir as cores deste clube não precisa de uma quantidade de competições para se estar motivado. Não me sai outra resposta. Ser jogador do FC Porto é um privilégio e um prestígio que há que defender. Digo sempre que, desde que entram com o carro aqui dentro, têm de saber que estão a representar uma camisola que, no mínimo, exige que estejas motivado e focado, independentemente da competição ou contra quem jogas. Claro que queremos estar em mais do que uma competição», frisou o técnico dos dragões, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, da 23.ª jornada da Liga.

«Gosto da forma como competimos. Temos de ser competitivos, mas importa a forma como competimos. Gosto de ganhar, mais do que qualquer um e, às vezes, mesmo com um resultado positivo, sinto que falta algo mais. Amanhã [segunda-feira] quero ver um FC Porto que pressione alto, que procure a baliza adversário, que recupere alto após a perda, que esteja concentrado em todo o jogo. Quero ver e posso exigir isso. Mais do que qualquer resultado, isso não pode faltar», salientou.

O FC Porto recebe o V. Guimarães a partir das 20h15 desta segunda-feira, numa partida com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.