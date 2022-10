O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, afirmou esta sexta-feira que a sua equipa pretende «pôr em sentido» um FC Porto de «topo mundial» no duelo de sábado (18h00), a contar para a nona jornada da I Liga.

«Queremos estar no jogo, queremos competir, queremos pôr o FC Porto em sentido. Obviamente, só há uma bola e vamos ter de trabalhar muito, estar muito concentrados, ter um fim de tarde muito inspirado, porque o valor do adversário é de topo mundial», disse Paulo Sérgio, na antevisão ao encontro.

«Temos de saber parar muito bem o FC Porto para conseguir pôr o FC Porto em sentido, ameaçar e ir à procura de os ferir. O saber entrar no jogo é muito importante, porque estas equipas entram sempre muito fortes, determinadas em resolver cedo as coisas para o lado delas», acrescentou o técnico, pedindo «determinação, humildade, coragem e vontade de trabalhar, mas com concentração e qualidade nas decisões», para evitar os erros que as equipas de maior valia, como o FC Porto, «são exímias» a aproveitar.

Questionado se um FC Porto sem Pepe, ausente devido a lesão, seria mais frágil, Paulo Sérgio não quis «desvalorizar» quem vai substituir o central.

«Provavelmente o Fábio [Cardoso], que é um atleta também de eleição. Posso dizer que o Sérgio preferiria ter o Pepe pronto a jogar todos os dias do que o contrário, e isso diz muito da valia do Pepe, do “jovem” Pepe», apontou.

O Portimonense-FC Porto tem arbitragem de Manuel Mota e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol. É um duelo que opõe o atual sexto classificado, o Portimonense (15 pontos), ao segundo, o FC Porto, que tem 19.