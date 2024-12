Declarações de Ricardo Silva, treinador interino do Famalicão, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Famalicão, após o empate (1-1) na receção ao FC Porto:

«Já perspetivávamos um jogo com imensas dificuldades. Sabíamos que poderíamos passar por momentos de jogo com pouca bola em que teríamos de ser resilientes e saber sofrer enquanto equipa, retirando alguns espaços que o Porto tira proveito. Os jogadores cumpriram o plano à risca. Não sei se é justo, ou não [resultado], a grande oportunidade para desempatar é um penálti nosso. Aquilo que quero deixar vincado é que os jogadores fizeram um trabalho de equipa fenomenal que deixa toda a gente orgulhosa. Quando entrei no fim no balneário senti uma equipa, orgulho de olhar na cara uns dos outros».

[Sentimentos desta semana atípica] «O destino assim o quis, é uma recordação fantástica, não por ser contra o Porto ou por ser um empate, mas pelo que os jogadores assimilaram. Estava ansioso para perceber que resposta iam colocar no jogo, não estava nervoso, mas durante a semana a reposta foi perfeita. A minha ansiedade era perceber se colocariam no jogo o que fizeram no treino, com muita entrega. Resolveram grandes partes dos problemas em que o Porto é forte».

[Futuro? Vai continuar na equipa técnica?] «Serão as minhas fundações se assim o entenderem. O meu papel é colaborar caso as pessoas assim entender, que a minha forma de estar pode ser útil».