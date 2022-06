Ricardo Silva vai deixar o FC Porto e está a caminho do Santa Clara.

O guarda-redes de 23 anos irá sair a título definitivo e assinar um contrato válido por três temporadas com os açorianos, com o FC Porto a ficar com metade do passe.

Ricardo Silva representou a equipa B dos dragões nas últimas quatro épocas, mas sem espaço na equipa principal tem nesta saída para o clube de São Miguel, que deverá ser confirmada nos próximos dias, uma possibilidade de conseguir minutos na I Liga.