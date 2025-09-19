A FIGURA: Gabri Veiga

Voltou à titularidade e, com um golo e duas assistências, foi claramente o melhor em campo. O nível de execução nas bolas paradas é de um jogador de outros campeonatos, como se viu nos cantos que deram golo. Mas o 3-0 mostra também a capacidade que tem em aparecer na área e finalizar. Além das ações para golo, teve muitos pormenores de excelência, como receções orientadas ou simulações de corpo que deixaram adversários para trás.

O MOMENTO: Pablo Rosario faz o 1-0 e estreia-se a marcar, 4m

O FC Porto foi superior em todos os momentos do jogo, mas o principal destaque está relacionado com os dois cantos que originam os dois primeiros golos. Os dragões inspiraram-se na fórmula do Arsenal de Mikel Arteta, apanharam o Rio Ave desprevenido e colheram frutos. O primeiro resultou até numa estreia a marcar.

Pablo Rosario

Na primeira parte voltou a jogar como lateral-direito e mostrou que até as contratações a baixo custo podem ser relevantes. O médio ex-Nice marcou um golo e ainda deu uma «perninha» no meio-campo quando Varela saiu.

Pepê

Esta pode ser a época em que o brasileiro volta aos níveis que já exibiu. Com a rapidez no drible curto, criou pânico junto à área vilacondense em diversas ocasiões. Fica ainda na retina a jogada para o golo de Gabri Veiga, abrilhantada com o último passe.

André Luiz

Juntamente com Clayton, é a principal figura da equipa. Contudo, sozinhos não conseguem ganhar jogos. O extremo brasileiro tentou remar contra a maré e ir para cima dos adversários, mas, sem muitos colegas para se associar, quase todas as jogadas se revelaram inofensivas.