O líder segue imparável e na abertura da 6.ª jornada soma a sexta vitória na Liga.

O FC Porto vence o Rio Ave por 3-0 e começou cedo a construir a vantagem com dois lances na sequência de cantos: Pablo Rosário abriu o marcador aos 3m, e aos 16m Samu ampliou a vantagem.

Na segunda parte, Gabri Veiga estreou-se a marcar pelos dragões e fechou a contagem.

Rio Ave-FC Porto: ficha e filme do jogo

Com este resultado, o FC Porto soma 18 pontos e lidera isolado a Liga, com mais seis pontos do que o Sporting (menos um jogo) e oito do que o Benfica (menos dois jogos).