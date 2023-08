FIGURA: Marcano (FC Porto)

E vai mais um. Marcano voltou a ser decisivo na equipa do FC Porto ao dar, pelo segundo jogo consecutivo, a vitória aos dragões. O central esteve irrepreensível a defender e, na hora de decidir, não tremeu. É o defesa mais goleador da história dos azuis e brancos, mas, se fosse avançado, pela fome de golo que tem, podiam ser muitos mais.

MOMENTO DO JOGO: Golo aos 90+4

É impossível fugir ao golo que deu a remontada aos portistas. Podíamos escolher o golo anulado a Taremi, que mudaria o rumo do encontro, ou o lance do golo rioavista, que mudou, de facto, o rumo da partida. Mas foi aos 90+4 que o jogo foi decidido e pelo suspeito do costume. Marcano deu nova vitória ao FC Porto.

OUTROS DESTAQUES

Costinha (Rio Ave): Um golo de grande penalidade e uma excelente exibição. O lateral direito, que chegou a ser associado como reforço dos dragões, esteve em destaque no lado direto, embora tivesse levado pela frente com Galeno. Foi ele o jogador chamado a bater a grande penalidade, frente a um especialista. Diogo Costa ainda adivinhou o lado, mas o esférico foi bem batido.

Galeno (FC Porto): Penálti bem batido, numa altura em que as pernas de qualquer jogador tremeriam. Foi sempre dos mais perigosos dos dragões, contudo falhou alguns passes para a finalização. Ainda assim, Galeno voltou a estar em plano de evidência no FC Porto.