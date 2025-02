O FC Porto empatou esta noite com o Rio Ave (2-2), em Vila do Conde, na estreia do técnico Martín Anselmi na Liga Portuguesa.

Clayton e Pohlmann marcaram os golos da equipa da casa, aproveitando os erros de Nehuén Pérez e Otávio, respetivamente.

Por sua vez, os dois centrais fizeram os golos do FC Porto.

Com este resultado, o FC Porto parte para o clássico com oito pontos de desvantagem para o líder Sporting, com quem joga na próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão.