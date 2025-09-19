Francesco Farioli fez apenas uma mudança no onze do FC Porto, comparativamente à jornada passada, para o jogo desta sexta-feira, em Vila do Conde.

Gabri Veiga está de volta à titularidade e Rodrigo Mora é relegado para o banco. Pablo Rosario, diga-se, mantém-se adaptado a lateral-direito.

Siga o Rio Ave-FC Porto

Já Sotiris Sylaidopoulos, opera três mexidas. Saem da equipa inicial Jonathan Panzo, Petrasso e Ole Pohlmann, entram Andreas Ntoi, Jakub Brabec (em estreia) e Aguilera.

O apito inicial do Rio Ave-FC Porto, da 6.ª jornada da Liga, está marcado para as 20h45.

OS ONZES INICIAIS

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Pablo Rosario, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura, Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga, Pepê, Samu e Borja Sainz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Prpic, Pedro Lima, Eustáquio, Zaidu, Rodrigo Mora, William Gomes, Alarcón e Deniz Gül

ONZE DO RIO AVE: Miszta; Nikos Athanasiou, Andreas Ntoi, Nelson Abbey, Vrousai, Jakub Brabec, Aguilera, Georgios Liavas, André Luiz, Spikic e Clayton.

Suplentes do Rio Ave: Kevin Chamorro; Eric Moreira, Panzo, Papakanellos, João Graça, Marc Gual, Tomás Nikitscher, Omar Richards e Ole Pohlmann.