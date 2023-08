Rodrigo Conceição recorreu às redes sociais para se despedir do FC Porto, depois de ter terminado contrato com o clube azul e branco.

O filho do técnico Sérgio Conceição reforçou os dragões em 2020, oriundo do Benfica. Após uma época na equipa B do FC Porto, foi cedido ao Moreirense, atuando em 16 jogos pela equipa de Moreira de Cónegos.

O ala direito regressou ao emblema portista na época passada, iniciou a temporada no FC Porto B mas acabou por conquistar espaço no plantel principal.

Rodrigo Conceição, atualmente com 23 anos, disputou 25 jogos pela equipa A dos dragões na temporada 2022/23, para além de 9 encontros pela formação secundária.

Porém, tal não foi suficiente para a renovação de contrato com o jogador.

«Foram tantas etapas cumpridas, objetivos atingidos. Conquistamos títulos, festejamos golos e vitórias. Estreei-me na Liga dos Campeões, joguei com jogadores incríveis, mas mais que tudo, pude fazer o que amo perante o melhor público do mundo. Não há palavras para descrever a sensação de jogar no Dragão, de pisar o relvado que vi tantas e tantas vezes o meu próprio pai percorrer. Saio com a sensação de dever cumprido, mas com a certeza de que posso dar mais e melhor. Não é certamente um adeus, mas sim um sentido até já», escreveu Rodrigo Conceição.