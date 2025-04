Declarações do jogador do FC Porto, Rodrigo Mora, à SportTV, após a vitória por 1-0 ante o Casa Pia, em jogo da 29.ª jornada. O jovem dos azuis e brancos, com um golaço, deu a vitória aos dragões:

[Momento do golo:] «Não sei, são coisas que acontecem muito rápido no jogo. Não pensei muito, foi o que me veio à cabeça.»

«Importante foi a entrega da equipa. Podíamos ter dilatado a vantagem na primeira parte, mas muito orgulhoso do trabalho da equipa e feliz pelos três pontos.»