Rodrigo Mora é baixa de última hora no FC Porto! O jovem médio portista sentiu um desconforto muscular durante o período de aquecimento antes do jogo do Arouca e foi riscado do onze inicial.

Stephen Eustáquio, que seria suplente, avançou para a titularidade, enquanto Tomás Pérez, que estava na bancada, passou para o banco.

