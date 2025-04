Rodrigo Mora, Martim Fernandes, Roger Fernandes e Geovany Quenda estão no top-10 de jogadores a nível mundial, fora das cinco principais ligas (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França), com melhores pontuações no que toca ao valor das suas ações em campo para o aumento ou a diminuição da probabilidade de marcar ou sofrer um golo.

As conclusões são do mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), em parceria com a Impect, empresa alemã de dados, tendo sido compilados os 100 jogadores de campo que ainda não completaram 20 anos, de 45 ligas a nível mundial, excetuando as ditas «Big-5» (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

O valor de cada jogador foi medido num modelo designado por PxT (Packing Expected Threat), isto é, a ameaça esperada compactada, que está relacionada com alguns momentos do jogo como o passe e o drible.

No topo da lista surge Rodrigo Mora, com uma pontuação PxT de 1.195 pelas suas ações desde o aumento da probabilidade de marcar um golo e a diminuição de sofrer um. Martim Fernandes está no terceiro lugar, com pontuação de 1.065). Pelo meio, no pódio, surge o argentino Franco Mastantuono, do River Plate (1.077).

Roger Fernandes surge na sétima posição (1.001) e Geovany Quenda em oitavo (0.994).

O estudo contempla jogadores que fizeram pelo menos 450 minutos e 25 por cento do tempo de jogo nesta época e a pontuação de cada jogador é ajustada ao nível dos jogos.

Ainda no top-10 estão Eli Junior Kroupi em quarto (Lorient, II Liga francesa, 1.046), Jorrel Hato em quinto (Ajax, 1.028), Aleksey Batrakov em sexto (Lokomotiv Moscovo, 1.012), Mika Godts em nono (Ajax, 0.983) e Taras Mykhavko em 10.º (Dínamo Kiev, 0.979).

O top-100 tem ainda Francisco Chissumba, do Sporting de Braga, em 31.º (0.919) e Tiago Andrade, do FC Porto B, em 67.º (0.816).

O top-20: