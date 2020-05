Salvio está convencido que o Benfica vai recuperar a diferença para o FC Porto, no regresso da Liga, e vai acabar por festejar mais um título na rotunda do Marquês de Pombal.

Recordamos que, à partida para as últimas dez jornadas, o clube do Dragão parte com mais um ponto do que o rival da Luz, mas Salvio está convencido que vai haver uma troca de posições até ao final do campeonato.

«Acho que sim. Se há uma equipa pode dar a volta a isto é o Benfica. Já o demonstrou mais de uma vez. O Benfica nunca está morto, nem nunca se dá por vencido. Acredito muito nesta equipa, acho que pode dar a volta ao campeonato», atirou o atual extremo do Boca Juniors num live promovido por cadeia de lojas de eletrodomésticos.

A verdade é que o Benfica já chegou a ter uma vantagem de sete pontos e agora está um atrás. Nada de anormal para Salvio. «Todas as equipas, durante a época, passam por um momento menos bom. Eu no Benfica passei por esses momentos. Lembro-me que quando ganhámos o bicampeonato tínhamos uma vantagem de muitos pontos, perdemos um jogo em Setúbal e ainda assim ficámos com um ponto de vantagem sobre o FC Porto. Havia esse medo de perder a primeira posição, mas conseguimos reagir e ganhar o campeonato», lembrou.

Acontece ao Benfica e também aos adversários. «Todas as equipas passam por isso. Aconteceu agora ao Benfica, mas acredito que a equipa vai voltar a subir o nível e dar a volta ao campeonato. Quando o Benfica ganhou o tri, aconteceu o mesmo ao Sporting. Eles tinham uma grande vantagem, mas o Benfica recuperou muitos pontos e acabou por vencer», destacou ainda.