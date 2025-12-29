Samu, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV +, após o triunfo por 2-0 sobre o AVS:

Satisfeito com o resultado

«Sim, sobretudo dá um novo ânimo à equipa. Sabíamos que era um jogo muito importante, o grupo correspondeu e fizemos um grande jogo.»

Dois golos no jogo

«Sim, sobretudo a circulação de bolas estava mais rápida, o que nos deu mais vantagens quando eles se abriam, e, pronto, tive sorte de conseguir fazer essa jogada, apesar de me chamarem trapalhão, e, pronto, estou muito feliz»

Sem ligar às críticas

«Tento focar-me no que faço e os outros falem o que quiserem, que eu só me preocupo com o que faço em campo. Os avançados querem sempre fazer golos, mas fico contente, o mais importante é a equipa ganhar.»

Querer sempre mais

«Sim, bem, no final, como avançado, há sempre a necessidade de marcar golos, mas, bem, no final estou contente porque a equipa venceu, e isso é o mais importante para mim.»

Balanço de 2025 e desejos para 2026

«Sim, bem, é verdade que o ano passado foi uma época muito difícil, mas, bem, como já disse, o mister chegou com a ideia bem clara. No final, temos um grupo muito forte, também quero agradecer às pessoas que estão connosco sempre, e, no final, esta parte da temporada tem corrido muito bem para nós, mas, bem, temos de continuar e continuar até ao final, porque o nosso objetivo está bem claro. Bem, no final, que tudo corra como correu esta primeira metade do ano, e, bem, que no final da temporada consigamos muito sucesso com tudo.»