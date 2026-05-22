Samu está afastado dos relvados desde 9 de fevereiro, quando sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior na receção ao Sporting para a Liga.

Em declarações ao ROOF Football, o avançado espanhol fala numa recuperação difícil, sobretudo a nível mental, já que tem de assistir aos treinos da equipa principal e não pode participar, algo que o «mata» por dentro. Recorde-se que a época de Samu fica marcada por 20 golos e uma assistência nos 32 jogos que realizou.

«A recuperação tem sido muito complicada, para ser sincero. Sobretudo a nível mental. Eu vivo para o futebol e não poder ajudar os meus colegas de equipa tem sido difícil. Quando vou ao relvado e os vejo a treinar, mata-me por dentro. É uma sensação horrível, mas estou a trabalhar todos os dias para que me possa ver livre desta sensação o mais rápido possível», afirma.