Samu, jogador do FC Porto, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a vitória por 2-0 frente ao Tondela numa partida a contar para a 13.ª jornada da Liga.

Farioli decisivo ao intervalo

«A primeira parte foi um pouco complicada, não estávamos a encontrar bem os espaços, mas pronto, o mister deu-nos um pouco na cabeça no balneário, ao intervalo, e saímos como tínhamos de sair. E pronto, resolvemos rapidamente o jogo.»

É nestes campos que se decide a época

«Sim, sabemos que estes campos, no fundo, é onde se forjam os resultados no final da época. Sabemos que estes campos são muito complicados e temos de fazer as coisas muito bem, porque é nesses campos que se faz forte, e a verdade é que estou muito contente com a vitória.»

Dedicatória a De Jong

«É verdade que foi um golpe duro para nós, soubemos disso mesmo antes do jogo de quinta-feira, e a verdade é que eu, como companheiro de posição, partilho muitos dias com ele, é um companheiro que nos dá muito, sobretudo a mim e ao Gül, principalmente essa experiência, e a verdade é que sentimos a sua falta, porque é muito importante para nós.»

Campeonato não se ganha em dezembro

«Sim, pronto, no final sabemos que estamos numa posição privilegiada, mas no fim os campeonatos não se ganham em dezembro. Estamos a fazer o nosso caminho e vamos continuar assim para que, no final da época, seja um final bonito para todos.»