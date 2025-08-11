Samu, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a vitória por 3-0, na receção ao Vitória de Guimarães, na 1.ª jornada da Liga:

«[Estava com muita fome] Primeiro, não me quero esquecer do Jorge [Costa]. Foi uma semana muito difícil para nós, quero mandar um forte abraço à família. Sei o que podem estar a sentir. O Jorge era uma pessoa muito importante para o clube e dedicamos-lhe a vitória.»

«[Sente que tem de ser mais constante esta época?] Tínhamos de entrar bem para dedicar a vitória ao Jorge. Viu-se uma equipa muito forte, não só individualmente. Estou muito contente e vou continuar a trabalhar para dar alegrias aos adeptos. (...) Viu-se uma equipa com muita energia, com boa reação pós-perda, estamos muito contentes e entusiasmados.»