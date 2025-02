Samu regressa à titularidade na partida que marca a estreia de Martín Anselmi à frente dos dragões em jogos para o campeonato. O avançado espanhol passou o mês de janeiro em branco e procura regressar aos golos em Vila do Conde, ele que leva 13 no campeonato. Cumpriu um jogo de castigo depois da expulsão em Barcelos.

O treinador dos dragões repete os três centrais utilizados diante do Maccabi Tel Aviv, mas Nehuen Pérez regressa ao eixo da defesa. Eustáquio regressa ao meio-campo para fazer dupla com Varela, no apoio a um ataque renovado.

Gonçalo Borges tem sido uma mais-valia a sair do banco e mereceu a confiança do técnico argentino. Na outra ala, jogará Rodrigo Mora, que também regressa ao onze titular. De fora ficam Nico Gonzalez, a caminho do Manchester City, Namaso, Pepê e Fábio Vieira, estes três começam no banco de suplentes.

Os azuis e brancos já não vencem para o campeonato há três jogos.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Tiago Djaló, Nehuén Pérez, Otávio, Francisco Moura, Alan Varela, Eustáquio, Gonçalo Borges, Rodrigo Mora e Samu.



Suplentes: Cláudio Ramos, Fábio Vieira, Pepê, Zaidu, Vasco Sousa, Namaso, André Franco, Deniz Gul e José Pedro.

RIO AVE: Miszta, Andreas Ntoi, Clayton, Tiago Morais, Vrousai, Kiko Bondoso, Petrasso, Tiknaz, Martim Neto, Olinho e Omar Richards.

Suplentes: Teixeira, Panzo, Nelson Abbey, João Novais, André Luz, Vítor Gomes, Zoabi, João Tomé e João Graça.