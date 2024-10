Samu é, neste momento, uma das principais figuras do FC Porto, mas nem tudo foi um mar de rosas na vida do avançado espanhol.

Em declarações à agência «EFE», recordou o período difícil quando chegou ao Atlético Madrid e a forma como não se conseguiu adaptar ao resto do grupo.

«Passei muito mal, quando estive no Atlético Madrid, mas no final, graças a Deus correu tudo bem. Lá treinava à parte. Não sentia que fazia parte do grupo e a minha cabeça dizia que não. Tive muitas noites a chorar, a minha família e a minha mãe passaram muito mal. Já sabia a posição do clube e são coisas que acontecem no futebol, fazem-te ganhar experiência e aprender para o futuro», começou por admitir.

Além disso, Samu aproveitou para «abrir o livro» quanto à conversa que teve com André Villas-Boas e aquilo que o presidente do FC Porto lhe disse, quando se encontrou com ele, em Madrid, durante o último mercado de transferências.

«Desde o primeiro minuto que se viu o interesse que eles tinham em mim. O presidente (André Villas-Boas) veio a Madrid para me contratar e disse que não se ia embora sem concluir o negócio. É isso que um jogador necessita, que se demonstre confiança. Dou graças ao presidente e ao clube, pela aposta que fizeram em mim», afirmou.