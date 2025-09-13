Samu Omorodion, avançado do FC Porto, marcou o golo que deu a vitória ao FC Porto frente ao Nacional. Considerado o melhor jogador da partida, o avançado espanhol recebeu o prémio e prestou declarações na flash interview da Sport TV.

Grupo mais forte e maduro

«Partida muito complicada. Dar os parabéns ao Nacional pelo encontro duro que nos proporcionou, mas no final vencemos que era o que pretendíamos. Somos um grupo muito forte e mais maduro, o mister deu-nos confiança para ter esta mentalidade.»