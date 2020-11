O guarda-redes do Portimonense, Samuel, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto, por 3-1, em jogo da sétima jornada da Liga:

[Golo em cima do intervalo mudou tudo?] «Sim, sabemos quão difícil é jogar aqui. Começámos bem, colocámos em prática o nosso jogo, infelizmente eles empataram antes do intervalo. O golo no início do segundo tempo foi um balde de água fria. Respondemos bem, mas não conseguimos fazer o golo. Agora é trabalhar ainda mais.

[Alguma frustração] Sim, começámos bem, infelizmente não deu para ganhar.

[Último lugar] Temos de pontuar, ainda mais em casa. Temos de tentar ganhar sempre.»