*Por Frederico Figueiredo

Primeira parte algo sonolenta aquela que opôs o Santa Clara ao FC Porto no estádio de São Miguel. Os azuis e brancos, atuais líderes invictos da Liga, queriam aproveitar o deslize do Sporting e aumentar para sete pontos a vantagem sobre o segundo classificado.

RECORDE O FILME DO JOGO.

O primeiro remate de perigo foi da autoria de William Gomes, extremo brasileiro do FC Porto. Num movimento que faz habitualmente, recebeu a bola na direita e cortou para o meio para rematar com melhor pé. A bola saiu por cima da baliza de Gabriel Baptista.

O guardião dos encarnados de Santa Clara foi das melhores unidades desta primeira parte. Sempre muito seguro, conseguiu encaixar, com relativa facilidade, o livre direto de Gabri Veiga e todos os cruzamentos que foram para a área.

O Santa Clara deu um ar da sua graça quando, aos 26 minutos, num canto batido por Paulo Victor, Vinicius desviou a bola por cima da baliza de Diogo Costa. Quatro minutos volvidos, e num contra-ataque, Lucas Soares viu que o capitão azul e branco estava adiantado e tentou fazer um chapéu ao guardião adversário. Contudo, saiu-lhe um charuto do pé e a bola passou muito por cima de Diogo Costa.

Até aos descontos, o jogo entrou numa toada mais de combate, com muitas faltas e faltinhas assinaladas, típicas do futebol português. Aos 47 minutos, no segundo de três minutos de descontos, William Gomes aproveita um canto mal batido pelo Santa Clara para calgar metros e ir disparado para a baliza de Gabriel Baptista. O extremo brasileiro não quis passar a bola a nenhum dos seus dois colegas que o acompanharam e tentou ele mesmo bater o capitão encarnado, mas sem sucesso. Na recarga, Gabri Veiga viu a defesa cortar a bola quando esta se dirigia para a baliza.

Na segunda parte, o FC Porto veio com outra cara decidido a marcar. Como no melhor pano cai a nódoa, chegou à vantagem através de um erro tremendo de Gabriel Baptista. Numa reposição manual, a bola escapou da luva do capitão do Santa Clara, deixando Samu com a baliza escancarada. O ponta-de-lança não desperdiçou. Estava quebrado o marasmo no jogo.

A perder, o Santa Clara tentou chegar pelo menos ao empate. Primeiro por Gabriel Silva e depois por intermédio de Brenner que, entretanto, tinha entrado no jogo. Com a partida mais aberta, o FC Porto teve as melhores ocasiões de jogo.

Samu viu o remate, aos 65 minutos, ser cortado quase em cima da linha por Sidney Lima, quando Gabriel Baptista parecia já batido. Os encarnados de Ponta Delgada responderam aos 80 minutos, através de um livre lateral que Diogo Costa defendeu. Na recarga, viu Adriano atirar muito para cima. A ultima oportunidade do jogo saiu dos pés do espanhol Borja Sainz, que fletindo da esquerda para o meio atirou para a defesa da noite.