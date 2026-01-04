*Por Frederico Figueiredo

A FIGURA: Samu (FC Porto)

Teve poucas oportunidades, mas nunca virou a cara à luta.

O MOMENTO: erro de Gabriel Batista (Santa Clara)

Erro crasso de Gabriel Baptista e Samu não perdoa.

POSITIVO: mais um jogo sem sofrer golos para o FC Porto

Mais um jogo sem sofrer por parte de Diogo Costa. A defesa do Porto tem estado imperial esta temporada.

NEGATIVO: o estado do relvado.

Em dias como o de hoje a bola não rola, e fica difícil para ambas as equipas jogarem.

OUTROS DESTAQUES

Sidney Lima: o defesa do Santa Clara foi imperial e até cortou uma bola que se dirigia para a baliza.

Sainz: entrou com a sensação que devia ter entrado mais cedo. Jogou, fez jogar e ainda atirou para a defesa da noite

Brenner: o irreverente extremo mexeu com o jogo e fez com que o Santa Clara acreditasse até ao fim

Dupla de centrais do Porto: a muralha polaca impediu com sucesso todas as iniciativas dos avançados e ficou com a baliza em branco, mais uma vez.