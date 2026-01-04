O FC Porto fecha este domingo a primeira volta da Liga com uma difícil visita aos Açores, para defrontar o Santa Clara. O Maisfutebol vai estar no Estádio São Miguel para lhe contar tudo sobre este jogo que pode permitir à equipa de Francesco Farioli aumentar a distância sobre o Sporting para sete pontos.

Acompanhe o Santa Clara-FC Porto no AO VIVO (18h00)

Uma oportunidade para o líder da Liga cavar ainda mais o fosso sobre os adversários diretos, neste caso, o Sporting que, na passada sexta-feira, escorregou em Barcelos. O FC Porto pode terminar, assim, a primeira volta com mais sete pontos do que os leões e mais dez do que as águias.

A antevisão de Francesco Farioli

Francesco Farioli não vai facilitar, até porque, fora da Final Four da Taça da Liga, depois vai ter dez dias para preparar a receção ao Benfica para o jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. Assim, com Borja Sainz novamente disponível, depois de ter cumprido um jogo de castigo frente ao AVS, o treinador italiano deverá recuperar a melhor versão do onze do FC Porto para o jogo que tem início marcado para as 18h00 de Portugal continental.

Diogo Costa, que tinha saído ao intervalo do jogo com o AVS, está totalmente recuperado e, tal como Borja Sainz, também deverá começar o jogo de início. De resto, apenas uma dúvida no meio-campo entre Alan Varela e Pablo Rosário.

A antevisão de Vasco Matos

O Santa Clara, atualmente no 13.º lugar, está longe da força que demonstrou na época passada, mas já deixou claro que tem argumentos para colocar problemas aos grandes, como aconteceu recentemente no duplo duelo com os leões, para a Taça e campeonato.

Fora de combate está Serginho, que vai cumprir um jogo de castigo, além de MT que recupera de lesão. Falta ainda Diogo Calila que continua ao serviço da seleção de Moçambique na CAN 2025.

