A segunda jornada da Liga arranca já esta tarde com um duelo de líderes.

Santa Clara e FC Porto, respetivamente primeiro e segundo da tabela (em virtude da diferença de golos), defrontam-se a partir das 17 horas (16 nos Açores) no Estádio de São Miguel num jogo que pode acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.

Os dragões, que só sabem ganhar desde a pré-temporada e até já conquistaram uma Supertaça, têm um duelo num terreno sempre difícil e não contam com Evanilson e Fábio Cardoso, de saída para o Bournemouth e Al Ain (Emirados Árabes Unidos), respetivamente, e com Francisco Conceição, que continua a constar do boletim clínico.

Nesse sentido, Vítor Bruno não deverá fazer grandes alterações em relação ao onze que venceu o Gil Vicente na jornada inaugural da Liga. Tal como deverá acontecer com Vasco Matos, que deverá apostar no mesmo onze que goleou fora o Estoril (1-4) no arranque da Liga.

