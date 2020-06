Daniel Ramos, treinador do Boavista, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, após a derrota em casa do FC Porto.

«No início tivemos dificuldades, mas fizemos uma boa primeira parte do ponto de vista defensivo. Depois conseguimos ter mais bola e controlar um pouco mais. Saímos para o intervalo com a ideia de que se conseguíssemos ser mais agressivos e mais audazes, procurando ter mais posse e domínio, poderíamos sair daqui com outro resultado. Não conseguimos, cometemos erros, sobretudo do lado esquerdo da defesa, e com dois penáltis ficou mais difícil.»

[derrota abala bom momento?]

«Não abala, é evidente. Vínhamos de bons três jogos. Este resultado não consiste com o que tinamos feito até aqui. Há que refletir sobre os erros que cometemos aqui, para voltar às boas exibições e resultados já no próximo jogo.»