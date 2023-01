Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) sobre o Vitória de Guimarães:

«Sabíamos que era um jogo difícil, teoricamente difícil para todas as equipas que aqui vêm, que encontram um Vitória competitivo com adeptos que galvanizam. Precisávamos de fazer diferente do que foi a nossa última deslocação, concretamente na eficácia. Hoje não fomos eficazes, a atitude esteve lá, mas podíamos e devíamos ter feito mais golos. À entrada do último terço, zona de de definição, a forma como concluímos algumas jogadas fez com que o jogo ficasse aberto até ao final. Podíamos ter algum dissabor que não merecíamos, porque fomos justos vencedores».

«Houve muitos momentos do jogo que gostei, controlámos o jogo com bola, mas os treinadores procuram o que corre menos bem, e em alguns momentos vi o último passe, a forma como concluímos lances trabalhados, mas faltou finalizar. Devíamos ter feito mais golos para estarmos mais tranquilos, apesar de o jogo estar controlado pela nossa coesão defensiva, volto a frisar, deveríamos ter sido mais eficazes».