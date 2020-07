Sérgio Conceição quer festejar a conquista do campeonato sem perder de vista a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica.



Na roda que fez com os jogadores após o clássico frente ao Sporting (2-0), o treinador do FC Porto fez questão de salientar isso mesmo.



O momento foi transmitido em direto por alguns jogadores, através das redes sociais.



«Agora é a p... da Taça de Portugal. Vamos buscá-la, é este ano! Vamos começar a prepará-la, não hoje, mas vamos», foi dizendo o treinador, até ser interrompido pelos jogadores, que começaram a entoar cânticos.