O triunfo do FC Porto frente ao Sporting (3-0), na 3.ª jornada da Liga 2022/23, permitiu a Sérgio Conceição concretizar uma reviravolta e ganhar vantagem sobre Ruben Amorim nos confrontos diretos entre os dois treinadores.

O início do duelo remonta a janeiro de 2020, poucas semanas depois de Amorim ter iniciado funções como técnico principal do Sp. Braga. Nos dois primeiros dois jogos frente aos dragões de Sérgio Conceição, a formação minhota garantiu igual número de vitórias (1-2 e 1-0).

Em maio de 2020, já com Ruben Amorim como treinador do Sporting, o homólogo do FC Porto venceu o primeiro embate (2-0), seguindo-se um empate (2-2) e um triunfo leonino (2-1).

O equilíbrio foi a nota dominante entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, com três igualdades consecutivas (0-0, 1-1 e 2-2) para o campeonato nacional.

Nos últimos meses, foi Sérgio Conceição a superar Amorim nos duelos. Dois triunfos para as meias-finais da Taça de Portugal (1-2 e 1-0) e outro para a Liga, neste sábado (3-0), colocaram o técnico portista na frente deste duelo particular.

Por esta altura, Conceição tem quatro vitórias, contra três empates e igual número de triunfos de Ruben Amorim.

Duelos entre Sérgio Conceição e Ruben Amorim:

17/01/2020: FC Porto-Sp. Braga, 1-2 (Liga)

25/01/2020: Sp. Braga-FC Porto, 1-0 (Taça da Liga)

15/05/2020: FC Porto-Sporting, 2-0 (Liga)

17/10/2020: Sporting-FC Porto, 2-2 (Liga)

19/01/2021: Sporting-FC Porto, 2-1 (Liga)

27/02/2021: FC Porto-Sporting, 0-0 (Liga)

11/09/2021: Sporting-FC Porto, 1-1 (Liga)

11/02/2022: FC Porto-Sporting, 2-2 (Liga)

02/03/2022: Sporting-FC Porto, 1-2 (Taça de Portugal)

21/04/2022: FC Porto-Sporting, 1-0 (Taça de Portugal)

20/08/2022: FC Porto-Sporting, 3-0 (Liga)