Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a goleada (4-0) frente ao Paços de Ferreira, em encontro referente à 12.ª jornada da Liga 2022/23:

«O resultado foi o mais importante, ganhámos três pontos e continuamos a nossa caminhada. Houve muitas coisas bem feitas, outras nem tanto, mas foi uma vitória justa da nossa parte.»

Houve falta de eficácia da equipa na segunda parte? «Nem tanto por aí, pela nossa dinâmica ofensiva. Houve momentos na primeira parte que me irritaram um pouco mais. Chegámos ao golo com uma entrada forte e permitimos ao adversário uma ou outra situação, como aconteceu há uma semana com o Santa Clara. A equipa tem muita variabilidade no ataque. No processo defensivo, aí sim, houve uma ou outra coisa que não gostei tanto.»

Temeu que acontecesse o mesmo do que nos Açores? «Em termos comportamentais, os jogadores estiveram bem, dentro do que eu exijo e do que é o mínimo para jogar no FC Porto. Andamos sempre à procura da perfeição e continuamos a evoluir como equipa. Estamos atrás e temos de ir à procura com rigor e disciplina. Estamos aqui para dar luta.»

David Carmo saiu do onze por castigo? «Se fosse o único que ficasse no banco, sim. Ficaram mais oito jogadores no banco. O Marcano nos outros jogos todos estava castigado, o João Marcelo estava castigado?»