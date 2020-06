Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após o empate sem golos na Vila das Aves, frente ao último classificado da Liga:

«Faltou meter a bola dentro da baliza. Fizemos um jogo acima da média, muito positivo, criámos situações por dentro, por fora, de bola parada, tentámos de todas as formas. Faltou a bola entrar dentro da baliza. Pelo jogo que os jogadores fizeram, pela atitude dos jogadores não há nada a dizer. Depois falta um bocado, não gosto do termo sorte, mas há momentos em que é preciso essa pontinha de sorte».

[O que disse aos jogadores na roda?] «Fica entre nós».

[Obrigado a mexer na defesa, mexe também no meio campo e no ataque…] «Estrategicamente abordámos o jogo de uma forma diferente do habitual e o jogo deu-me razão, faltou meter a bola lá dentro. A dinâmica foi boa mas as vitórias fazem-se com golos».