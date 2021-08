Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à comunicação social na sala de imprensa do Estádio dos Barreiros:



[Golo sofrido obrigou FC Porto a ir atrás do resultado?]



«Sim, mas nós vamos sempre à procura da baliza adversária, faz parte daquilo que são as nossas características. A primeira parte foi de muita qualidade, mas penso que na segunda parte também chegámos muitas vezes ao último terço. Mas, com o decorrer do jogo, e não me querendo desculpar, mas fica difícil com este relvado. Um clube como o Marítimo, que é um histórico, está permanentemente na I Liga, que até chega a lugares que permitem ir à Europa, ter um relvado destes… Hoje em dia é fácil dar uma espreitadela por todos os campeonatos da Europa e isto é muito mau. Não sei como é permitido jogar neste tipo de relvados. Volto a frisar, não me quero desculpar com o relvado, mas com o decorrer do jogo vai-se degradando cada vez mais e a equipa que está a defender sente-se mais confortável. Mesmo assim chegámos à frente, tivemos uma atitude muito boa no jogo. Mas dos quatro anos em que estou no FC Porto, creio que foi o jogo mais bem conseguido da nossa parte [nos Barreiros]. Não fizemos o mais importante que era o segundo golo.»

[Lance com Francisco Conceição] «Já vi. Parece-me que, no mínimo, o árbitro tem de ir ver. Há um toque, um impedimento dentro da grande área. Se é falta é penálti, se é fora da área é falta. É uma questão de interpretação, mas no mínimo, tem de ir ver o lance. Não me quero focar nisso, porque acho que fizemos um jogo muito competente e não merecíamos que, nos únicos remates enquadrados do adversário faz um golo. Penalizou-nos muito, porque se ao intervalo estivéssemos a ganhar por dois ou três golos de diferença, ninguém se espantaria por aquilo que fizemos.»