Sérgio Conceição fez neste sábado a antevisão do Vizela-FC Porto. O encontro referente à 2.ª jornada da Liga 2022/23 realiza-se no domingo, a partir das 18h00, no Estádio do Vizela.

Otávio regressa ao leque de opções do treinador. Confrontado com o nome do internacional português, Conceição não abriu o jogo. «Regresso de Otávio? Há alta probabilidade de entrarmos com 11 jogadores, só se ficarem a maior parte dos jogadores ficarem doentes. De resto, faz parte do meu trabalho, analisar quem está melhor para entrar no jogo.»

«Os jogadores são todos diferentes e vêm de contextos diferentes. O que me deixa satisfeito é sempre o que me dão diariamente, a seriedade que metem no trabalho, toda a dedicação que têm e trabalharem sempre no limite para eu ter dores de cabeça. O meu trabalho é escolher o melhor onze, os jogadores que eu penso que amanhã serão os melhores», acrescentou o treinador, a propósito de David Carmo, que também está disponível.

O técnico do FC Porto passa a dispor de mais soluções: «Teremos mais reforços no banco que nos podem ir ajudando, dependendo do que o jogo nos der. Estou aqui há cinco anos, esta é a sexta época, e todos os anos o grupo é bom. Os jogadores que vão entrando, que não jogam tanto, dão respostas positivas, seja o Otávio, que é um excelente jogador como todos reconhecem, seja o David Carmo, o Verón, importante é terem esse estado de espírito aqui diariamente.»

«Há uns que precisam de um tempo maior de adaptação, isso é obvio, evidente. Há outros que vêm do nosso campeonato e que têm mais facilidade em perceber o que é ser Porto. Depois, cabe-me a mim, olhando para isso, escolher quem inicia o jogo e quem está na ficha de jogo», remata Sérgio Conceição.