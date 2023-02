Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma o triunfo da formação azul e branca na receção ao Rio Ave (1-0), em encontro referente à 21.ª jornada da Liga 2022/23:

«Tínhamos todos os jogadores disponíveis em Vila do Conde e perdemos o jogo. Quero contar com toda a gente, ter as boas dores de cabeça, mas não é o caso. Se digo muitas vezes que toda a gente é importante, não vou agora desculpar-me com as ausências. Agora, dizer que o Rio Ave teve mais remates que o FC Porto, isso é mentira. Ouvir dizer o treinador dizer que o Rio Ave teve três oportunidades…nós também tivemos três para fazer o 2-0. Os meus jogadores, não tendo estado numa noite brilhante, foram bravos e ganhámos os três pontos.»

Jogar antes e pressionar o Benfica: «Acho que a este nível isso é pouco importante. As equipas olham muito para o que têm de fazer. Em nenhum momento do meu discurso ouviram-me dizer que queria ganhar para ficar a dois pontos para criar pressão no adversário.»

Mais três pontos na caminhada: «Não estivemos tão bem, melhorámos com o decorrer do jogo, mas faz parte, as equipas têm jogos em contextos difíceis, contra equipas que jogam bem e são bem treinadas. São três pontos importantes na nossa caminhada, só isso. Não houve intranquilidade, houve um jogo difícil dentro de um contexto que não é o ideal. Não tem a ver com o jogo da Liga dos Campeões. Fizeram-me essa pergunta e eu falei da gestão que não é possível fazer porque o número de jogadores é limitado.»

Adeptos melhores que a equipa hoje: «Como treinador, assumo um jogo não brilhante, não estivemos ao nível do público hoje, que foi fantástico, não só em número mas na forma como apoiou do início ao fim. Mas já temos muitas alegrias em muitos outros jogos.»