Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não compareceu na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques após o jogo frente ao V. Guimarães, que os dragões acabaram por vencer por duas bolas a uma com um autogolo de Douglas e um golo de Marega.

O jogo ficou marcado pelo abandono do relvado por parte de Marega, que se deveu a alegados insultos racistas. Sérgio Conceição repudiou essa atitude na «flash interview» após o jogo, exclusiva ao canal que transmitiu o jogo, e após isso não voltou a falar aos jornalistas.

De forma oficiosa o FC Porto informou que Sérgio Conceição não prestaria declarações na sala de imprensa. O técnico saiu diretamente para o autocarro do FC Porto.