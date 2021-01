Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após vitória por 4-1 frente ao Famalicão:

«Foi um bom jogo da nossa parte. Tivemos sempre o jogo controlado, com bons momentos, mais uma ou outra situação para fazer mais golos, mas de qualquer maneira o resultado é justo, contra uma equipa que no ano passado fez um bom campeonato. É verdade que este ano as coisas não têm corrido da mesma forma. Apresentou-se hoje aqui com uma estrutura fora do habitual, com uma defesa de cinco elementos, e cabia-nos desmontar a estratégia defensiva do adversário.

[melhor momento para receber o Benfica] É o momento normal e natural do Porto. Trabalhamos para isto e nesta casa estamos habituados a fazer de cada jogo uma final, isto não é nenhum chavão, é assim que trabalhamos. É um momento bom da equipa onde, além dos resultados, mostra consistência em todos os momentos do jogo. Obviamente que há uma ou outra coisa a melhorar, tenho noção disso, e é para isso que trabalhamos. Queremos continuar ao máximo a integrar esta gente nova que chegou, cada vez mais consciente do que tem de fazer, e não é fácil jogar com esta exigência de ter de ganhar, mas a equipa tem dado boa resposta.

[Apesar dos muitos triunfos, não alterou significativamente a distância para a liderança, o que ganhou foi consistência?] Este campo é difícil de se jogar. No ano passado perdemos aqui três pontos e o líder veio cá perder dois. Temos de olhar para isso porque às vezes não jogando tão bem e sendo menos consistente, no futebol o que importa são os resultados, o resto é treta. Associando a isso essa consistência e jogadores integrados no clube, fico mais contente. Somos eternos insatisfeitos e vamos sempre à procura de melhor.

[Casos de Covid no FC Porto] O Covid19 é um problema mundial e tentámos proteger os jogadores ao máximo, mas infelizmente foram três jogadores no meio de 10 mil pessoas que hoje soubemos que estavam positivas. Temos de saber conviver com isso, mas obviamente que gostava de poder contar com todos os jogadores e de um momento para outro saber que não se pode contar com algum, não é bom. Há uma coisa importante que quero realçar: os jogadores que entram na equipa e que têm menos minutos, ajudam a que a equipa seja um pouco mais forte. Isto diz o que é a saúde no balneário e todos comungam do mesmo sentimento e isso é fantástico».