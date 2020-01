Sérgio Conceição diz que o FC Porto garantiu uma vitória importante frente ao Gil Vicente (2-1), dias após a final da Taça da Liga perdida frente ao Sporting de Braga. O técnico destacou o impacto emocional que esse desfecho teve no grupo.

«É verdade que na primeira parte houve alguma intranquilidade, fruto da final que tivemos há três dias, perdida no ultimo segundo, onde os jogadores tinham uma vontade enorme de ganhar um titulo importante para o clube, um título que o clube ainda não tem, no número vasto de numero de troféus que temos no museu. Os jogadores não são de ferro, a nível emocional», salientou.

O treinador diz que o FC Porto deu uma boa resposta frente à equipa minhota: «Trabalhámos nestes três dias nesse sentido, mas não é fácil, todos nós sentimos muito o que foi a final da taça da liga. Foi uma vitória importante, uma primeira parte com essa tal intranquilidade. Numa outra altura, a primeira parte teria mais golos para nós. Na segunda parte estivemos melhor, conseguimos fazer o 2-1 e criámos ocasiões para marcar mais.»

«Sabia que o contexto ia ser difícil e tenho de deixar uma palavra para o público. No momento em que sofremos o golo, haver o silêncio e não assobios foi tão importante como um aplauso quando o estádio está cheio», fez questão de frisar Sérgio Conceição, explicando o que disse aos jogadores no intervalo da partida: «Vou-vos confidenciar. Acho que foi a primeira vez que não falou de nada a nível estratégico. Falei mais para dar algum conforto e tranquilidade aos jogadores que precisavam mais disso.»



