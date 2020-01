Sérgio Conceição: «Não aceito que digam que o Braga é bipolar»

Sérgio Conceição fez nesta quinta-feira a antevisão do jogo frente ao Sporting de Braga, referente à 17.ª jornada da Liga. Aqui ficam as primeiras declarações do treinador do FC Porto:

«Perspetivo um bom jogo de futebol, e que dentro desse espetáculo o Dragão esteja cheio de adeptos para nos apoiarem. São três pontos importantes como tantos outros que temos pela frente.»

«Não acredito que houve um Braga fantástico contra o Belenenses e um mau Braga frente ao Tondela. Não há muito tempo de trabalho do Rúben mas percebe-se bem qual é a ideia do jogo, nos diferentes momentos.»

«Não aceito que digam que foi um Braga bipolar, com duas faces. As equipas que teve pela frente é que causaram problemas diferentes. Olhamos para a ação dos três centrais, dos pivots, da profundidade que os laterais dão e dos três homens da frente. São dinâmicas muito interessantes.»

LEIA TAMBÉM: todo o noticiário sobre o FC Porto