Sérgio Conceição falou neste domingo sobre o dia em que colocou o seu lugar como treinador do FC Porto à disposição do presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa. Foi a 25 de janeiro de 2020, após a derrota na final da Taça da Liga frente ao Sp. Braga, no Minho.

«Não dei um murro na mesa. Simplesmente defendi o meu estado de espírito. Nos momentos difíceis, é preciso as pessoas falarem – e nós fazemos isso semanalmente -, perceberem o que está bem e que está mal. Foi isso que aconteceu. Houve momentos na época que foram muito importantes, não só esse», salientou.

O técnico garante que a situação foi completamente ultrapassada: «Comigo e com o máximo líder do clube, o presidente, o diálogo sempre foi excelente. Resolvemos os problemas que tínhamos para resolver.»

Durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Moreirense, Sérgio Conceição foi ainda questionado sobre a sua continuidade no FC Porto.

«Estou cá agora, tenho de fazer mais três jogos e tenho contrato. Não é uma questão importante nesta altura. Não me apetece falar dessas coisas, é mesmo uma questão de estado de espírito», disse, de forma curta.