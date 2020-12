Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (2-3) sobre o Vitória de Guimarães:

[Taremi e Marega no ponto?] «Mesmo quando o Taremi não era titular era muitas vezes utilizado. Nós treinamos muito sobre o trabalho específico de cada jogador e coletivamente trabalhámos muito a todos os níveis. Trata-se de uma adaptação natural e normal do Mehdi. Estamos a cumprir um ciclo de jogos terrível, uma densidade competitiva terrível. Vamos continuar a ter e queremos isso porque jogamos em todas as frentes. Queremos sempre sair do campo com a consciência que não permitimos quase nada ao adversário e estivemos por cima do jogo.»

[Lesões de Pepe e Taremi] «O Pepe foi um problema no gémeo. O Taremi sofreu uma pancada e estava com problemas musculares. Houve esse contratempo, mas penso que os jogadores que entraram deram uma resposta muito positiva. Daí a boa sensação do gripo de trabalho que tenho».

[Romário Baró] «Tínhamos uma estratégia preparada para o jogo. O Otávio estava para jogar. Foi-me comunicado na véspera do jogo que não podia jogar, em estágio, não há muito tempo para tentar um jogador diferente. O jogador que mais garantias me dava foi o Romário, meti-o sem problemas nenhuns. Tirei-o por ter amarelo e por poder ver o segundo numa saída do adversário, não por estar a jogar mal».