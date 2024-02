Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«É mais um jogo dentro de alguns que aconteceram este ano onde não fomos eficazes. Não entramos bem no jogo, também com algumas paragens, com uma ou outra situação que foi quebrando o ritmo e na primeira parte não foi boa. Retificamos algumas situações, fizemos o golo, fomos criando oportunidades de um para zero e quando é assim já vi este filme há bem pouco tempo, como com o Rio Ave em casa. São pontos perdidos por culpa própria. É verdade que falta uma pontinha de sorte num ou outro momento de jogo e, depois num ou noutro erro individual, acabámos por sofrer um empate completamente injusto.

[o título é uma miragem?] Está difícil perdendo pontos desta forma. São muitos pontos perdidos como no Bessa, com o Rio Ave em casa, como hoje, onde chegamos ao fim e por infelicidade de uma terceira equipa ou por falta de eficácia ofensiva não ganhámos os jogos. Quando é assim torna-se difícil. Tudo o que é o nosso trabalho diário e os jogos que aí vem, tem de ser com o máximo de ambição. Os jogadores têm de deixar e corpo e alma em campo porque só assim se consegue defender as coisas e lutar com muitas coisas O Pepe levou 12 pontos na cabeça e foi lá para dentro disputar duelos aéreos. Tem de se ir lá para dentro e não andar de pantufas e com toda a atitude necessária para se ganhar jogos».