Vítor Ferreira foi o primeiro jogador a sair do banco de suplentes do FC Porto na receção ao Gil Vicente (2-1). O médio fez a estreia na Liga portuguesa, entrando para o lugar de Manafá.

O jogador de 19 anos entrou para uma posição mais adiantada, à frente de Matheus Uribe, e esteve perto do golo: «Os nossos médios da formação estão muito habituados a jogar com três. Jogando com duplo pivot e dois avançados, podem ter alguma dificuldade ao início. Ele entrou para jogar um pouco mais adiantado e deu uma excelente resposta.»

«O Vítor é um miúdo com personalidade e caráter, que junta à qualidade esse tal caráter. É um jogador bastante interessante», salientou Sérgio Conceição, após o encontro.

