Sérgio Oliveira, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 2-1 contra o Portimonense, em jogo da 24.ª jornada da Liga:



«Este prémio representa pouco no meio da vitória do FC Porto. Sabíamos que seria um jogo bastante complicado como o mister disse na conferência. Era mesmo muito complicado. Entrámos à procura da melhor solução para chegar à baliza e conseguimos marcar. Na segunda parte entrámos um bocadinho apáticos, depois do golo sofrido conseguimos reagir e levámos mais três pontos para casa.



Não fomos surpreendidos pela linha de três defesas do Portimonense, mas fica difícil jogar contra sete defesas. O vento estava a nosso favor na primeira parte e isso não foi uma grande ajuda. O passe na profundidade estava a sair mais longo que o normal. O facto de jogarmos contra o vento na segunda parte ajudou-nos. Parece um contra-senso, mas é verdade.



Até ao fim o importante é ganhar seja 1-0, 2-0 ou 3-0. O que se passou no túnel? Não vi.»