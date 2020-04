Sérgio Oliveira fez um balanço da temporada do FC Porto até agora e falou sobre a ultrapassagem ao Benfica.

«Uma época positiva, ao contrário do que muitos tentaram fazer passar. Mas nós estamos habituados a que seja uma catástrofe quando o FC Porto está num momento menos bom... Isso é sinal de que habituamos os outros a verem-nos bem e já temos arcaboiço para ouvir de tudo», afirmou em entrevista ao jornal O Jogo.

«Temos que valorizar a nossa capacidade de dar a volta à pontuação. Falta ainda terminar o campeonato, por isso temos de continuar com o nosso trabalho, humildade e ambição intactas. Estamos ansiosos por que tudo isto passe [interrupção causada pela pandemia], por causa da saúde pública e para podermos voltar ao nosso estádio e lutar até ao fim, como eu venho a dizer, pelos nossos objetivos», frisou o jogador portista.

Sobre a subida à liderança, Sérgio Oliveira afirmou: «Não era porque estávamos a sete pontos do líder [Benfica] que iríamos atirar a toalha ao chão, nem é agora que estamos em primeiros que vamos baixar a guarda.»

Sérgio Oliveira é o jogador do FC Porto com mais anos de casa e revelou: «Espero realmente um dia vir a ser reconhecido como um símbolo do clube».