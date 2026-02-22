Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações na Flash Interview da Sport TV após a derrota frente ao FC Porto por 1-0, na 23.ª jornada da Liga:

Análise da partida

«Acho que foi uma boa exibição da nossa parte. Foi uma continuidade da prestação que tivemos no jogo anterior contra o Moreirense. Mostrámos um bom comportamento, sobretudo ao estarmos mais presentes na pressão e mais agressivos com bola. Penso que, se continuarmos assim, os resultados vão aparecer. Temos de investir e construir a partir desta exibição que tivemos nos jogos anteriores com o FC Porto e o Moreirense.»

Equipa mais «macia» no passado?

«Não acho que tenha sido esse o problema. Já disse, depois do jogo com o Moreirense, que estamos a construir uma nova equipa. Antes era diferente, porque tínhamos sete jogadores com características distintas das que temos agora. Tivemos de adaptar muito a nossa forma de jogar às características dos jogadores. Acho que fizemos uma boa primeira volta, somando 20 pontos, com alguns jogos que podíamos ter ganho. E também desenvolvemos alguns dos jogadores que já estavam connosco. Agora é uma nova equipa. Não é fácil, a meio da época, mudar tantos jogadores. Também não é fácil encontrar uma nova forma de jogar, porque mudámos o sistema tático e alterámos muitos dos nossos comportamentos. Mas penso que temos as características certas nos jogadores e também o conhecimento para fazer as coisas da melhor maneira. Acho que é por isso que se têm visto boas exibições contra o FC Porto e contra o Moreirense.»

Crença apesar das derrotas

«É um facto que temos seis derrotas seguidas, mas não podemos esquecer que tivemos um calendário muito difícil. Jogámos contra o Sp. Braga, contra o Benfica e contra o FC Porto. E coincidiu também com o momento em que estávamos a mudar a equipa. Portanto, muitas das coisas que estou a dizer são factos, não são desculpas. São factos. O mais importante é aquilo que referiu e que o Jalen [Blesa] e os jogadores também sentem. Acreditamos que podemos dar a volta, podemos conseguir um bom resultado, e penso que um bom resultado nos ajudará muito em termos de confiança.»