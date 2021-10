Jorge Simão, treinador do Paços de Ferreira, em declarações à Sport TV após a derrota com o FC Porto, para a Liga (2-1):

[sobre o peso do golo do empate, sofrido ao intervalo] «É difícil sofrer naquele momento. É sempre difícil, ainda mais a fechar a primeira parte. O importante é dizer que prevíamos aquela entrada forte do FC porto. A nossa estratégia era pressionar para combater essa estratégia inicial. Passámos a barreira psicológica dos 15 minutos, e depois chegámos ao golo. A partir daí acentuou-se a dificuldade para ter bola. Não foi demérito nosso, o FC Porto foi muito forte. Não conseguimos circular a bola. Sofremos um golo à beira do intervalo. A tendência que esperava para todo o jogo, foi a tendência após o 2-1. Conseguimos jogar mais, temos uma bola no poste e esta do Baixinho no fim. Mas é uma vitória justa do FC Porto. Gostei mais da exibição após o segundo golo sofrido, pois tivemos mais bola.»

«Sem dúvida. Aquilo que conseguimos fazer na segunda parte, em desvantagem, deixa uma imagem mais próxima do que somos. Uma equipa mais agressiva, com qualidade na posse e facilidade em chegar ao último terço. Claro que o FC Porto também teve oportunidades, mas foi uma imagem diferente, apesar de termos marcado antes.»

[sobre a pausa das seleções] «Jogámos com o Zé Uilton a lateral direito. É o terceiro jogador que passa por aquela posição, e acabou ainda um quarto. São problemas que vamos tendo, que são normais, mas que obrigam a gerir. Esta pausa surge numa altura fantástica, para recuperar jogadores e recarregar baterias.»