O Sindicato dos Jogadores emitiu, esta segunda-feira, um comunicado de apoio à situação vivida por Galeno (FC Porto) e Gabriel Batista (Santa Clara), após o jogo do passado domingo que acabou com um empate 1-1.

Em causa estão ameaças e insultos dirigidos aos dois jogadores, através das redes sociais.

«Infelizmente, seja na vitória, pelo mérito, ou na derrota, pelo desaire, as redes sociais continuam a ser um lugar de cobardia e sentimento de impunidade, em que a devassa da privacidade, do bom nome e da imagem de atletas, que são também ser humanos, com famílias, é constante», escreveu o Sindicato dos Jogadores em comunicado.

O sindicato apela ainda à «tolerância zero ao bullying online» e espera que «os autores destes ataques possam ser identificados e devidamente punidos, nos termos legalmente aplicáveis.»