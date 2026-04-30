«O ataque ganha jogos, a defesa vence campeonatos». É um velho adágio do futebol que bem podia ser o lema de Francesco Farioli, treinador do FC Porto. A equipa que se prepara para ser campeã tem menos golos marcados do que Sporting e Benfica, mas reina no capítulo defensivo.

O FC Porto tem apenas 15 golos concedidos, resultando numa média de 0,42 golos por 90 minutos disputados. Um registo que, entre as principais divisões europeias, só é igualado por uma equipa.

Segundo os dados do Observatório do Futebol (CIES), apenas o Olympiakos, da Grécia, sofre tão pouco - 13 golos que resultam exatamente nos mesmos 0,42 por 90 minutos. A equipa de Mendilibar está na fase de apuramento de campeão.

Também Benfica e Sporting surgem na lista - as águias, ainda imbatíveis no campeonato, em quarto lugar da lista (0,57); e os leões em sexto 0,59).