Só uma equipa europeia iguala FC Porto em termos de golos sofridos
Segundo os dados reunidos pelo Observatório do Futebol, apenas o Olympiakos é equiparável
Segundo os dados reunidos pelo Observatório do Futebol, apenas o Olympiakos é equiparável
«O ataque ganha jogos, a defesa vence campeonatos». É um velho adágio do futebol que bem podia ser o lema de Francesco Farioli, treinador do FC Porto. A equipa que se prepara para ser campeã tem menos golos marcados do que Sporting e Benfica, mas reina no capítulo defensivo.
O FC Porto tem apenas 15 golos concedidos, resultando numa média de 0,42 golos por 90 minutos disputados. Um registo que, entre as principais divisões europeias, só é igualado por uma equipa.
Segundo os dados do Observatório do Futebol (CIES), apenas o Olympiakos, da Grécia, sofre tão pouco - 13 golos que resultam exatamente nos mesmos 0,42 por 90 minutos. A equipa de Mendilibar está na fase de apuramento de campeão.
Também Benfica e Sporting surgem na lista - as águias, ainda imbatíveis no campeonato, em quarto lugar da lista (0,57); e os leões em sexto 0,59).
Tightest defence as per fewest goals conceded per 90', European top divisions (2025/26) 🥅 @impect_official— CIES Football Obs (@CIES_Football) April 30, 2026
🥇#Olympiacos 🇬🇷 & #FCPorto 🇵🇹 0.42
🥉 #UnionSG 🇧🇪 0.49#SLBenfica 🇵🇹 #AEKAthen 🇬🇷 #SportingCP 🇵🇹 #PAOK 🇬🇷 #SlaviaPraha 🇨🇿 #Galatasaray 🇹🇷 #ArsenalFC 🏴 pic.twitter.com/HblcNJ9Ndx